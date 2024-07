VÍDEO: confira imagens do frio na Serra nesta segunda-feira 

A Serra começou com mais uma semana de frio. Nesta segunda-feira (1°), em Caxias do Sul e Gramado, por exemplo, as paisagens amanheceram branquinhas de geada. Nesta manhã, os termômetros em Gramado, segundo a Climatempo, registaram -2ºC; em Caxias, 0ºC - no distrito de Vila Oliva se viu uma fina camada de gelo nas produções. Em São José dos Ausentes, que registrou a menor temperatura no domingo (30), foram -0,4ºC nesta segunda. Cambará do Sul registrou 0,7ºC, Bento Gonçalves 1,8ºC e Canela 2,1ºC.