Proprietário de uma pensão no centro de Bento Gonçalves, o aposentado Roque Rodrigues Borges, 72 anos, caminha todas as manhãs pela Avenida Osvaldo Aranha, uma das mais movimentadas da cidade. Na última quinta-feira (27), arriscava, inclusive, pequenas corridas para manter a saúde em dia. Mas pouco antes das 11h, na quadra entre as ruas Visconde de São Gabriel e a Travessa Tuiuty, Borges foi "atropelado" pelo que achou ser uma motocicleta.