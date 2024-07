Vale refeição robusto, passe livre em academias e participação nos lucros. Benefícios dados por empresas e que a internet passou a chamar de “CLT Premium”. Todos eles, e mais alguns, estão no contrato do jovem bancário João Vitor Paz, 22 anos, que se identificou com o que diziam as redes sociais e resolveu gravar seu próprio vídeo no Tik Tok, onde o termo virou hashtag e conta com milhares de publicações.