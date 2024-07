Trânsito Notícia

Motorista embriagado é preso após cruzar bloqueio da BR-470 entre Bento Gonçalves e Veranópolis

Segundo a polícia, homem fez o teste do etilômetro que resultou em 0,98mg/l para álcool no organismo. Ele já havia sido preso na Bahia, no final de 2023, pelo mesmo motivo

02/07/2024 - 07h11min