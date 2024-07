As inscrições de entidades que desejam participar do desfile da Independência deste ano, em Caxias do Sul, seguem até o dia 9 de agosto, às 16h. As festividades de 7 de Setembro remeterão a dois temas: um nacional, o Centenário da União dos Escoteiros do Brasil e o outro regional, os 40 anos do Batalhão Suez e sua participação na primeira e mais longa missão de paz da Onu.