Ciclistas e amigos se reúnem em frente ao Pompéia em oração nesta sexta-feira pela professora de Caxias que sofreu acidente em SC

Amigos, ciclistas, colegas e alunos da professora Cleci Piardi, 37 anos, organizam um ato de oração e recolhimento de produtos de higiene pessoal nesta sexta-feira (19), em Caxias do Sul. A ação ocorre a partir das 18h30min, em frente ao Hospital Pompéia, onde Cleci está internada desde o dia 5 de julho, após ter sido transferida do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em Lages (SC), onde recebia cuidados desde quando sofreu um grave acidente de bicicleta na Serra do Rio do Rastro, em 8 de junho.