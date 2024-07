Após erro e afastamento de farmacêutica, farmácia do hospital de Bom Jesus é fechada e pacientes são encaminhados para Vacaria

Após uma fiscalização de rotina feita por uma equipe da 5ª Coordenadoria de Saúde (5ªCRS) no Hospital de Bom Jesus, na sexta-feira (26), a farmácia do local foi interditada temporariamente e, com isso, alguns pacientes internados foram transferidos para Vacaria. O fechamento cautelar, segundo o secretário municipal de Saúde, Vagner Biazus, ocorreu depois que foi verificado um erro de cálculo da profissional responsável por ministrar medicamento nos pacientes internados. O erro de dosagem, verificado antes do paciente receber o remédio, também gerou uma inconsistência no estoque no sistema do hospital.