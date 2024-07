Em 25 anos, Centro de Formação Profissional Murialdo, em Caxias do Sul,  inseriu mais de 2 mil jovens no mercado de trabalho

O Centro de Formação Profissional Murialdo (CFPM) celebra no mês de agosto seus 25 anos de atuação em Caxias do Sul. Nesse tempo, mais de 2 mil aprendizes foram inseridos no mercado de trabalho — atualmente, 180 adolescentes e jovens estão matriculados nos cursos profissionalizantes de gestão em vendas e atendimento e auxiliar administrativo com competência para estoque que ocorrem na Rua Flores da Cunha, no Centro, local onde por 24 anos funcionou a Casa Lar Murialdo.