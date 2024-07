Para arrecadar fundos, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Caxias do Sul realiza a Feijoada da Apae, no próximo dia 4 de agosto. A ação solidária vai ocorrer das 11h30min às 14h, na Loja Maçônica Duque de Caxias do Terceiro Milênio (Avenida Vindima, 233, bairro Exposição). O valor do ingresso é R$ 100 e a refeição completa inclui arroz, feijoada, couve, laranja, farofa, pão, caldinho de feijão e vinho.