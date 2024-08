A partir do dia 9 de agosto, uma sexta-feira, pacientes que consultam na Unidade Básica de Saúde (UBS) Alvorada, no bairro Esplanada, poderão agendar atendimento médico via telefone. As consultas com médico clínico poderão ser marcadas por meio do número (54) 3290-4485. O agendamento poderá ser feito todas as sextas-feiras, das 8h às 16h.