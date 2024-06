Os setores de Comércio e da Agricultura de Caxias do Sul estão otimistas e estratégicos para a temporada de inverno deste ano, que começa oficialmente às 17h51min desta quinta-feira (20). Apesar das temperaturas estarem mais elevadas do que o esperado para o mês de junho, a expectativa de meteorologistas é de que a estação mais fria do ano no Estado seja de chuva dentro da normalidade e frio potencializado pelo fenômeno climático La Niña.