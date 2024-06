A chegada do fenômeno La Niña, que, segundo o National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) — órgão dos Estados Unidos que monitora o meio ambiente —, tem 65% de probabilidade de ocorrer entre os meses de julho e setembro, pode influenciar de maneira negativa o setor agrícola de Caxias do Sul. Depois da chuva registrada no mês de maio, que atingiu todo o Rio Grande do Sul, o temor é de que com a estiagem, efeito do fenômeno meteorológico, o plantio possa ser afetado pela falta de irrigação.