Com a previsão do retorno da chuva ao Estado e também à região da Serra neste fim de semana, o gabinete de crise montado pela prefeitura de Caxias do Sul realizou reunião extraordinária na tarde desta sexta-feira, a fim de deixar todas as forças de segurança em prontidão. O encontro foi realizado na sede do Centro Integrado de Operações, o Ciop, e contou com a presença do prefeito Adiló Didomenico, além de lideranças da Polícia Rodoviária Federal, 3º GAAAe, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, entre outras frentes.