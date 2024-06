Rodrigo Silveira Campelo, 29 anos, morreu em um acidente de trânsito, no fim da manhã desta segunda-feira (17), em Caxias do Sul. A vítima conduzia um Fox que se envolveu em uma colisão lateral com um veículo de carga no km 72 da RS-122. O acidente ocorreu pouco depois das 11h30min.