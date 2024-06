Uma motocicleta com licenciamento vencido desde 2017, 12 multas em atraso e oito a vencer, e com débitos no Detran de cerca de R$ 10 mil, foi apreendida em mais uma edição da Operação Happy Hour, realizada pela Fiscalização de Trânsito e Guarda Municipal de Caxias. A ação ocorreu na noite de quinta-feira (13), entre 20h40min e 23h10min, na Travessa Rio Grande, no bairro Kayser. O condutor, segundo a prefeitura, estava sem carteira de habilitação e a moto ainda estava com o silenciador de motor livre, produzindo grande ruído.