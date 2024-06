Uma colisão frontal entre dois veículos provocou um incêndio e deixou um homem ferido na madrugada desta sexta-feira (14), em Caxias do Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado por volta de 4h25min no km 141,6 da BR-116, pouco depois do acesso ao bairro Ana Rech.