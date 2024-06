A Liga de Combate ao Câncer de Bento Gonçalves promove um brechó solidário na semana que vem, entre os dias 1º a 6 de julho, das 11h às 18h; no sábado, o horário será das 8h30min às 11h30min. A ação ocorre na sede da entidade, no Centro Assistencial Andressa Zietolie, na Rua Ramiro Barcelos, 580, ao lado do Hospital Tacchini.