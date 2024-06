Morreu na manhã desta quinta-feira (13), o músico bento-gonçalvense Gilberto Valduga, conhecido como Beto, aos 80 anos. Valduga sofria com o diagnóstico de Alzheimer desde o início de 2023. De acordo com o filho, Marcelo Valduga, o pai fez uma cirurgia para resolver uma hérnia de disco, mas a recuperação foi complicada em função de suas comorbidades. O artista morreu na presença dos filhos, no hospital.