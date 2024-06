Duas pessoas morreram após um acidente de trânsito na BR-285, em Bom Jesus, nos Campos de Cima da Serra, na tarde de domingo (2). A ocorrência foi registrada por volta das 15h50min no km 71 da BR-285, nas proximidades do Passo do Governador. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu um Fiat Punto, que seguia no sentido Bom Jesus-Vacaria, e um Volkswagen Polo, que transitava no sentido contrário.