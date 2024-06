Vai ficar pra depois Notícia

Com novo deslizamento, liberação parcial da BR-470 em Veranópolis é adiada

Ponto crítico no km 189 da rodovia federal tem constantes movimentações de terra que foram agravadas pela chuva do início da semana. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) trabalhava com a esperança de uma liberação mínima, em horários estipulados, neste fim de semana

27/06/2024 - 16h29min