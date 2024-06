Cidades da Serra podem registrar até -8°C no final de semana, prevê Climatempo

Moradores da Serra terão dias bastante gelados com temperaturas negativas pela frente. Segundo a Climatempo, algumas cidades da região — e também da serra catarinense — podem registrar até -8°C nos próximos dias. A temperatura é prevista para as áreas mais altas, como São José dos Ausentes, que pode ter mínima, no domingo (30), de -7°C. Em Cambará do Sul, no mesmo dia, o termômetro pode alcançar -5°C. Há expectativa de ocorrência de geada também no fim de semana.