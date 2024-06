As investigações da Polícia Civil sobre as duas mineradoras de criptomoedas de Canela encerraram nesta sexta-feira (28), com o indiciamento do casal responsável pelas estruturas. Conforme o delegado de polícia Vladimir Medeiros, o homem segue no Presídio Estadual de Canela e a mulher foi liberada após decisão do Poder Judiciário. O indiciamento é pelos crimes de furto de energia e porte ilegal de arma.