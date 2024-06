Uma ação realizada pela Polícia Civil, em conjunto com o setor de Segurança Coorporativa da RGE, descobriu uma mineradora clandestina de criptomoeda em Canela. No local, uma casa com muros altos no bairro São Lucas, foram verificados indícios de furto de energia elétrica. Durante as buscas, na terça-feira (18), policiais constaram o funcionamento de centenas de máquinas utilizadas para a mineração de criptomoedas.