As atividades administrativas e acadêmicas no campus de Bento Gonçalves do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) retornam nesta terça-feira (4). Os serviços presenciais estavam suspensos desde o início de maio em virtude dos impactos da chuva. Nesta segunda-feira (3), segue a orientação para a realização de atividades remotas assíncronas, pelo ambiente virtual de ensino e aprendizagem Moodle.