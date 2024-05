Em um vídeo encaminhado pela assessoria de impressa, o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, pede para que as pessoas que moram próximas aos rios das Antas e Taquari deixem as residências em virtude do colapso da Barragem 14 de Julho. O complexo fica no Rio das Antas, entre os municípios de Cotiporã e Bento Gonçalves.