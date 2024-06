A Universidade de Caxias do Sul, por meio da Educs, promove a campanha Doe Livros, que segue até 31 de agosto. A ideia é destinar obras didáticas e de literatura para bibliotecas e escolas públicas afetadas pelo chuva que atingiu o Estado em maio. As doações devem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, na Educs, junto ao Centro de Convivência do Campus-Sede.