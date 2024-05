Previstas para o próximo sábado (4), as pré-romarias de Caravaggio foram suspensas devido à chuva que atinge o Estado. Em nota, o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio comunicou que a 20ª Romaria dos Ciclistas e a 17ª Romaria dos Jipeiros foram canceladas "em solidariedade às dificuldades enfrentadas pelo povo do Rio Grande do Sul".