O tráfego de veículos pesados está terminantemente proibido na Estrada da Uva, entre Caxias do Sul e Vale Real, por sérias rachaduras que foram descobertas no solo, causadas pela chuva que atinge o Rio Grande do Sul. A medida foi informada nesta segunda-feira (13), como forma de evitar acidentes e proteger a integridade estrutural da estrada.