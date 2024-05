Ainda bloqueada e sem previsão de reabertura, muitos motoristas ignoram os avisos e seguem utilizando a Estrada Municipal Luiz Daneluz, entre Caxias e Gramado — no caminho para a ponte do Raposo. Desrespeitando as sinalizações, os condutores de carros e caminhões ficam atolados e precisam ser resgatados por equipes da subprefeitura de Vila Oliva, inclusive na madrugada.