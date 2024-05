Os motoristas que utilizam a Ponte de Ferro, em Feliz, devem ter atenção com a restrição de trânsito que precisou ser implantada em maio. De acordo com a prefeitura, para a segurança dos condutores e garantir a integridade da estrutura, apenas veículos com altura de até 2,3 metros podem passar pela ponte centenária. O trajeto até o interior e também com ligação com Nova Petrópolis e Gramado utiliza a passagem na estrutura.