Não foi a primeira vez que ocorreu, mas o tremor de terra registrado em Caxias do Sul (RS) na madrugada desta segunda-feira (13) trouxe uma preocupação extra à população. O momento pelo qual passa a cidade, com muita chuva e problemas em encostas, fez com que as pessoas associassem as duas situações, temendo a possibilidade de danos mais amplos.