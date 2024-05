O Centro Regional de Doações da Serra Gaúcha, em Garibaldi, já encaminhou mais de 545 cargas de donativos para os municípios gaúchos atingidos pela enchente no RS. O número de cestas básicas, por exemplo, supera as 6,8 mil unidades. Os dados foram divulgados na sexta-feira (17) pela prefeitura e se referem aos nove primeiros dias de operação. Os trabalhos no Ginásio Municipal de Esportes começaram no dia 7 de maio.