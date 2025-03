Nesta segunda-feira (3), a Guarda Municipal prendeu três homens por tráfico de entorpecentes, no bairro Vila Ipê, em Caxias do Sul. Com os indivíduos, de 19, 21 e 34 anos, foram apreendidas 368 porções de crack, 161 de porções de cocaína, sete celulares, um notebook, um canivete, um câmera de vigilância e R$ 1.336,85 em espécie.