Obras alteram o trânsito no bairro Kayser, a partir de quarta-feira, em Caxias do Sul 

O trânsito ficará em meia pista em trecho da Avenida Rio Branco, no bairro Kayser, em Caxias do Sul, a partir desta quarta-feira (5). Isso porque a Secretaria Municipal de Obras vai iniciar a execução de recapeamento asfáltico.

Segundo a assessoria de imprensa da pasta, o trecho da Avenida Rio Branco que vai receber a repavimentação parte do entroncamento com a Avenida Rio Branco e segue até a Rua Ernesto Casara . O bloqueio em meia pista ocorre conforme a obra vai avançando.

Os trabalhos, conduzidos pela empresa Encopav, fazem parte do financiamento de R$ 40 milhões destinado à recuperação de 66 ruas do município, além de um investimento adicional de R$ 10 milhões para a requalificação de outras 23 vias arteriais. O contrato está sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras (SMO), e a execução dos trabalhos fica por conta da Codeca e Encopav.

A intervenção incluirá a fresagem do pavimento desgastado, a preparação da via e a aplicação da nova camada asfáltica. Durante esse período, os motoristas que trafegam no sentido centro-bairro são orientados a buscar rotas alternativas para minimizar transtornos no tráfego local. Em caso de chuva, o andamento da obra será impactado.