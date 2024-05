“Como posso ajudar?”. Foi com essa simples pergunta que um grupo de amigos chegou ao quartel de bombeiros de Caxias do Sul no início deste mês, pois estavam preocupados com as consequências da enxurrada. A atitude, inicialmente sem grandes pretensões, tornou-se em um movimento de engajamento solidário que vai desde a alimentação dos envolvidos no trabalho de suporte às pessoas impactadas pela chuva até ao auxílio nos resgates realizados pela corporação.