A chuva e as enchentes que atingem o Rio Grande do Sul desde o final de abril despertaram o espírito de solidariedade. A ajuda não vem apenas dos gaúchos — mas, também, de vários lugares do Brasil e do mundo — que se uniram para arrecadar e entregar itens essenciais aos atingidos. Na hora de ajudar, é fundamental saber como e o que doar, para não dificultar o trabalho dos voluntários.