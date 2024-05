Uma central de triagem para doações de medicamentos e insumos está em funcionamento em Caxias do Sul com o objetivo de distribuir os itens de acordo com a necessidade de cada uma das cidades da Serra, da região metropolitana de Porto Alegre e do Vale do Taquari. A iniciativa, montada pela prefeitura da cidade, Cruz Vermelha Brasileira e 5ª Coordenadoria Regional de Saúde (5ªCRS), com apoio da Defesa Civil Estadual e do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea (3º GAAAe), foi informada nesta sexta-feira (17).