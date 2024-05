A programação de Corpus Christi, em Caxias, ocorre no dia 30, com missa campal e procissão. A primeira, conduzida pelo bispo Dom José Gilson, será às 15h, em frente à Catedral Diocesana; já a procissão com a eucaristia sairá da Catedral, pela Rua Sinimbu, até a Igreja de São Pelegrino. Lá será dada a bênção.