Em meio a maior tragédia climática vivida pelo Rio Grande do Sul, a solidariedade se apresenta de todas as formas. Em Caxias do Sul, a fotógrafa Rafaela Bins tem feito fotos dos animais resgatados pelo Instituto Patinhas, uma das tantas Organizações Não Governamentais (ONGs) engajadas na causa animal, para que eles possam se reencontrar com seus tutores, ou até mesmo encontrar um novo lar.