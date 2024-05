Após avalição das equipes de geólogos da Secretaria do Meio Ambiente (Semma) e de uma equipe de geógrafos do Departamento de Recursos Minerais do Rio de Janeiro (DRM-RJ), parte das famílias foram autorizadas a retornar para suas casas em Galópolis, bairro de Caxias do Sul. De acordo com a prefeitura, cerca de 260 famílias precisaram deixar suas casas desde o início da chuva, em 30 de abril. Neste momento, 70 casas seguem interditadas.