Motoristas que trafegam entre Caxias do Sul e Flores da Cunha, pela RS-122, na manhã deste sábado (18), encontram um bloqueio parcial na região de São Gotardo, no km 86. A interrupção ocorre em um função do tombamento de um caminhão Scania, emplacado em Garibaldi. O acidente ocorre na noite de sexta-feira (17). O veículo estava carregado com ração, que ficou espalhada pela pista. O trânsito flui no modo pare e siga.