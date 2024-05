As buscas pelo pai e filho que desapareceram após deslizamento na RS-122, em São Vendelino, foram interrompidas no início da tarde desta quarta-feira (1º). De acordo com o major José Garcia, do 2º Comando Regional de Bombeiros de Caxias do Sul, a suspensão ocorre por conta das chuvas intensas e o risco elevado de novos deslizamentos. Os nomes deles não foram divulgados oficialmente.