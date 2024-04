Dois projetos para a colocação de semáforos nos acessos de Forqueta e da Fundação Marcopolo, em trechos da Rota do Sol, em Caxias do Sul, foram apresentados para a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) nesta quinta-feira (25). As solicitações são da prefeitura, que avalia os locais como dois pontos críticos da rodovia. Os pedidos passam agora por avaliação de equipe técnica da CSG.