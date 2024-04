As tradicionais demonstrações de fé que seguem até Farroupilha tiveram a largada no último dia 12, com a 1ª Romaria das Vans e Micro-ônibus e seguem até o final de semana em que será realizada a 145ª Romaria ao Santuário de Caravaggio, dias 25 e 26 de maio. A programação conta com as tradicionais procissões de motociclistas, caminhoneiros, ciclistas, crianças, entre outros públicos. A próxima pré-romaria é a dos motociclistas, neste sábado, às 11h.