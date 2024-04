Neste sábado (20), obras da Codeca bloqueiam o trânsito em Caxias do Sul na Rua Ângelo Bonetto, entre Ruas Vico Parolinni e Almirante Barroso, no bairro Cristo Redentor. No trecho haverá bloqueio total. Também tem interrupção, à tarde, na Rua Luiz Michielon, entre as ruas João Costamilan e Angelina Michielon, no bairro Nossa Senhora de Lourdes.