O Tribunal de Justiça do RS (TJRS) determinou de forma liminar, na quinta-feira (25), a suspensão de um alvará de construção para um prédio comercial em Bento Gonçalves. De acordo com o Ministério Público (MP), que fez o pedido do cancelamento, o empreendimento teria 11 andares e ficaria localizado no entorno da Pipa Pórtico, na principal entrada da cidade. Conforme a promotora Carmem Lucia Garcia, a obra traria efeitos negativos aos imóveis próximos e ao monumento histórico.