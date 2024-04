Em abril de 2025, o Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano, que estará na sétima edição, retornará ao Rio Grande do Sul. O município que sediará o evento ainda não está definido. A última vez que havia sido feito no Estado foi em 2022, na Universidade de Caxias do Sul (UCS), que é uma das realizadoras da iniciativa. A pré-inscrição para o 7º Fórum já está disponível no site do evento: biogasebiometano.com.br.