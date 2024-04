Com o intuito de envolver a comunidade em temas como associativismo, trabalho em grupo e preservação ambiental, a prefeitura de Caxias promove, por meio do projeto Capacita Caxias vai à Comunidade, o curso Conectando Raízes. A primeira edição ocorre na Associação de Moradores do bairro (Amob) Mariani. O atividade é destinada a integrantes da comunidade com idade acima de 16 anos. Ao todo, são ofertadas 20 vagas.