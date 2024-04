A chuva intensa que cai em Caxias do Sul e região desde a tarde desta segunda-feira (29) provoca transtornos nesta terça-feira (30). O Corpo de Bombeiros de São Marcos atendeu, nesta madrugada, ao desmoronamento parcial de uma casa de madeira no bairro Santini. De acordo com os bombeiros, por volta de 1h, uma parte da residência foi atingida pela queda de um barranco que também chegou a arrastar um muro. A família, formada por quatro pessoas, saiu antes e, segundo os bombeiros, estão abrigados em casas de parentes.