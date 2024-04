A chuva intensa que cai em Caxias do Sul e região desde a segunda-feira (29) provoca transtornos. Um dos pontos, a Rótula Nelson Bazei, na RS-453 com o entroncamento das perimetrais Norte e Sul, segue com alagamentos, impedindo o fluxo no sentido bairro-centro. Motoristas utilizaram a passagem de pedestre para desviar.